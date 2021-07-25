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استبعاد نجم الغولف جون من المشاركة بأوليمبياد طوكيو

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت اللجنة الأولمبية الإسبانية استبعاد نجم الغولف جون رام المصنف الأول على العالم من المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما كشفت الفحوص إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد للمرة الثانية.

وكانت الفحوص قد كشفت في يونيو الماضي إصابة رام (26 عاماً) بالعدوى، واضطر حينها للانسحاب من البطولة التذكارية للغولف رغم أنه كان يحتل الصدارة بعد ثلاث جولات.

وتعافى رام ليفوز بعدها بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للغولف.

وبعد خضوع رام لفحص كورونا مرتين أخيراً، وجاءت نتائجهما سلبية، خضع للفحص مجدداً وأسفر عن نتائج إيجابية كشفت إصابته بالعدوى قبل بدء مشاركته في أولمبياد طوكيو.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الإسبانية أنه جرى مطالبة رام بالخضوع للفحص للمرة الثالثة نظراً لتواجده أخيراً في المملكة المتحدة حيث احتل المركز الثالث في البطولة المفتوحة.

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