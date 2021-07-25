"للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة".. محافظ الشرقية يُفاجئ موقف الزقازيق العمومي بالأحرار

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية موقف الزقازيق العمومي بمنطقه الأحرار بمدينة الزقازيق لمتابعة حركة السيارات والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وخط السير الممنوح لهم، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشًا فقط دون المساس بأسعار السولار.



وقال المحافظ إن اللجنه العليا للمواقف قررت عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، مشددًا على عدم السماح لأي سائق التلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزيادة تعريفه الركوب واستغلال المواطنين.



واطمأن المحافظ من المواطنين على التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، محذرًا بعدم الانصياع للمخالفين والإبلاغ عنهم فورًا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



ووجه محافظ الشرقية رجال المرور بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والإداره العامة للمواقف بشن حملات مفاجئة علي المواقف، مؤكدًا أنه في حاله ضبط أي سياره يقوم سائقها بزياده تعريفة الركوب يتم وقف خط السير فورًا واتخاذ اللازم قانونًا.