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هيئة الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة في هذا الموعد

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 25 يوليو 2021 إلى الجمعة المقبل، حيث تشهد هذه الفترة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

كما تشهد هذه الفترة ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجات عن الحرارة المتوقعة، فضلا عن شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من 1.5 لـ 2 متر.

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هيئة المساحة المصرية موجة حارة الأرصاد

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