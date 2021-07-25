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أغنيه " أم أحمد" لحمادة هلال تتخطى المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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حققت أغنية "أم أحمد" للنجم حمادة هلال نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من طرحها عبر قناته الرسمية، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكانت الشركة المنتجة للكليب قامت بطرحه يوم وقفة عيد الأضحى تزامنًا مع حالة البهجه والسرور التي يعشيها الجمهور.

أغنية "أم أحمد" من تأليف أحمد مرزوق، وألحان محمد قماح، ومكس وماستر خالد رؤوف .

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حمادة هلال الدرامية مسلسل " المداح" الذي عُرض بالموسم الرمضاني الماضي،المسلسل تأليف أمين جمال ووليد ابو المجد وإخراج أحمد سمير فرج ،بطولة حماده هلال ،نسرين طافش،أحمد بدير،هادي خفاجة.

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