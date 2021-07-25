Advertisements

رئيس "الأسقفية" لرعاياه السودانيين: استمروا في الخدمة وصلوا لأجل وحدة الكنيسة

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماريان ناجى
Advertisements
اعتبر الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية أن وحدة الكنيسة والصلاة من أجل الخدمة أمر هام جدًا مضيفًا: إذا كان السيد المسيح يريدك أن تخدمه لابد أن تستمر في الخدمة وتضع مسرته قبل مسرتك".

وأضاف المطران: "شرف لنا أن نطعم السيد المسيح وننتظر على مائدته ونخدمه، نفعل ما يسرُه دائما ونعطيه ما يريده منا وهو أن نعيش حياة القداسة والتكريس".
 
جاء ذلك خلال حفل تكريم وترحيب بالمطران سامي فوزي أقامته الخدمة السوادنية بالكنيسة الأسقفية حضره رئيس الأساقفة وزوجته مادلين سوستانيس بمناسبة تنصيبه.
 
كما عبر شعب الكنيسة السودانية عن فرحتهم ومباركتهم للمطران سامي وافتخارهم بالهوية الأسقفية.

من جانبه قال القس ياسر كوكو راعى الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع للقديسين إن مصر هى بلدهم الثاني مؤكدًا أن الشعب المصرى استقبل السودانيين بمحبة كبيرة ولم يشعروا بالغربة فيها، كما صلى القساوسة والشعب من أجل مصر وأن يباركها ويحفظها الله فى كل مساعيها.

تضمن الحفل فقرات مختلفة بمشاركة فريق التسبيح السوداني وكلمات من القساوسة السودانيين والترحيب بالمطران وزوجته من قبل سيدات الكنيسة والرعاة وذلك تعبيرا عن فرحتهم بقيادة جديدة وإعلان محبتهم وتضامنهم معهم والصلاة من أجلهم.

حضر الحفل القساوسة السودانيين من كل الكنائس الأسقفية بمصر وأيضًا عدد كبير من رعاة وقادة الطوائف الأخرى وشعب الكنيسة السودانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الكنيسة الأسقفية السودان الأقباط السودانيين

أخبار تهمك

جلاد الشباك يفضل الزمالك على بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد خسارة مصر من الأرجنتين

منذ ساعة

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 19 ساعة

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إحباط هجوم على جنوب السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يومين

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية

منذ حوالي 8 ساعات

المصري يشترط لبيع كريم العراقي إلى الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأحد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

كلية اللاهوت الأسقفية: استمرار تلقي طلبات الالتحاق حتى 31 أغسطس

الكنيسة الأسقفية تختتم مؤتمر القساوسة والخدام السنوي بالمقر البابوى بوادي النطرون

اليوم.. الكنيسة الأسقفية تستعد لحفل تنصيب رئيس أساقفة جديد

تفاصيل لقاء رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر مع مطران الأسقفية الجديد (صور)

رئيس "الأسقفية" عن استقبال وفد الطائفة الإنجيلية: بادرة طيبة تفتح باب الحوار بيننا

رئيس الأسقفية مستقبلا أسقف كادقلي: استمرار التعاون في التعليم اللاهوتي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 ص

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

12:01 م

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

10:34 ص

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد خسارة مصر من الأرجنتين

11:53 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان