رئيس "الأسقفية" لرعاياه السودانيين: استمروا في الخدمة وصلوا لأجل وحدة الكنيسة



جاء ذلك خلال حفل تكريم وترحيب بالمطران سامي فوزي أقامته الخدمة السوادنية بالكنيسة الأسقفية حضره رئيس الأساقفة وزوجته مادلين سوستانيس بمناسبة تنصيبه.



كما عبر شعب الكنيسة السودانية عن فرحتهم ومباركتهم للمطران سامي وافتخارهم بالهوية الأسقفية.



من جانبه قال القس ياسر كوكو راعى الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع للقديسين إن مصر هى بلدهم الثاني مؤكدًا أن الشعب المصرى استقبل السودانيين بمحبة كبيرة ولم يشعروا بالغربة فيها، كما صلى القساوسة والشعب من أجل مصر وأن يباركها ويحفظها الله فى كل مساعيها.



تضمن الحفل فقرات مختلفة بمشاركة فريق التسبيح السوداني وكلمات من القساوسة السودانيين والترحيب بالمطران وزوجته من قبل سيدات الكنيسة والرعاة وذلك تعبيرا عن فرحتهم بقيادة جديدة وإعلان محبتهم وتضامنهم معهم والصلاة من أجلهم.



حضر الحفل القساوسة السودانيين من كل الكنائس الأسقفية بمصر وأيضًا عدد كبير من رعاة وقادة الطوائف الأخرى وشعب الكنيسة السودانية.

اعتبر الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية أن وحدة الكنيسة والصلاة من أجل الخدمة أمر هام جدًا مضيفًا: إذا كان السيد المسيح يريدك أن تخدمه لابد أن تستمر في الخدمة وتضع مسرته قبل مسرتك".وأضاف المطران: "شرف لنا أن نطعم السيد المسيح وننتظر على مائدته ونخدمه، نفعل ما يسرُه دائما ونعطيه ما يريده منا وهو أن نعيش حياة القداسة والتكريس".