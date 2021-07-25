هاني رمزي يحيي الذكرى السنوية الثانية لرحيل فاروق الفيشاوي ويُعلق :"كان فناناً عظيماً"

لفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مؤكداً بأنه كان يمتاز بالعديد من الصفات النبيلة.





وقال هاني رمزي في تصريحات صحفيه له أن فاروق الفيشاوي كان فناناً عظيماً، حيث أدى أدواراً كثيرة جداً، وشخصيات متنوعة كثيرة، وأنه قدم معه أكتر من مسلسل".



وأكد هاني رمزي على أنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية به، وكان يردد في كل مكان، الفنان فاروق الفيشاوي أبو الجدعنة والرجولة، شهم بمعني الكلمة، وكان يود الناس كلها سواء شخصاً مريضاً أو في زنقة أو شخصاً حدث له موقف أو حادث يقف بجواره فوراً".









حرص الفنان هاني رمزي على إحياء الذكرى السنوية الثانية ل