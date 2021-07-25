محافظ الفيوم يجتمع برؤساء الأحياء لمتابعة أعمال النظافة والمشاريع القائمة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورؤساء أحياء المدينة، لمتابعة أعمال الحملات المكبرة للنظافة، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تابع خلال الاجتماع أعمال الحملات المكبرة بكافة الاحياء لرفع القمامة والنظافة وأعمال رفع الاشغالات من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، للوقوف على سير العمل بتلك المشروعات.



وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة واستغلال كافة إمكانيات الأحياء من حيث عدد عمال النظافة، والمعدات، والتوزيع الأمثل لهذه الإمكانيات للوصول بمنظومة النظافة إلى المستوى المأمول، موجها بإحالة بعض المقصرين للتحقيق وذلك بعد رصد عددٍ من السلبيات، وتدنى مستوى النظافة وانتشار الاشغالات.



وفي نهاية اللقاء، قدم محافظ الفيوم الشكر لرؤساء الأحياء لجهودهم فى التصدي لتعديات البناء خلال الفترة الماضية وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

