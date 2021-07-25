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جمعيه الإنقاذ البحري تطالب بسرعة التحرك للسيطرة على التسرب الزيتي جنوب مدينة سفاجا

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:56 م
تسرب زيتي
تسرب زيتي
هيام على
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رصد عدد من الغواصين الأجانب العاملين بجمعيات حماية البيئة، بقعة تلوث زيتية من المواد البترولية جنوب مدينه سفاجا، على الفور تم إخطار مسؤولي الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة والبدء في محاصرة البقع الزيتية حتى لا تمتد للمياه المفتوحة، وتحديد مساحتها ومصدرها، ووجود أضرار على البيئة البحرية من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في حدوث البقعة الزيتية.

و أكد حسن الطيب رئيس جمعيه الإنقاذ البحري أن البلاغ كان من مجموعة غطاسين أجانب ورصدوا بالصور مكان التلوث، ومدى حجم التلوث البترولي، وأضاف الطيب أن هذا التسرب، يهدد الشعاب المرجانية والثروة السمكية والسياحة والفنادق.

تم إبلاغ عمليات المحافظة للتحرك السريع من مكافحة التلوث البترولي بقيادة العميد إبراهيم داواد وأطقم العمل معه وهم رجال الهيئة العامة للبترول.

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سفاجا جمعية الإنقاذ البحري تسرب زيتي بقعة زيتتة

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