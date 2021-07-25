تفاصيل شخصية آسر ياسين في مسلسل "الثمانية"

والجدير بالذكر أن الفنان آسر ياسين شارك مؤخراً في مسلسل " 100 وش"، وهو بطولة نيللي كريم ،شريف دسوقي، علا رشدي، تأليف عمرو الدالي وإخراج كاملة ابو ذكري.

يشارك الفنان آسر ياسين حالياً في مسلسل "الثمانية"، ويجسد خلاله دور ظابط يقوم بالعديد من العمليات الخاصة، كما أنه يقوم بإنقاذ أحد المستشفيات من عملية تفجير إرهابية.مسلسل "الثمانية"،بطولة محمد علاء "جاميكا"، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وهو من إخراج أحمد مدحت .