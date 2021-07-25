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مئات القتلى جراء انهيارات أرضية وفيضانات في الهند

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:34 م
فيضانات - أرشيفية
فيضانات - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات في الهند، اليوم الأحد، مقتل 113 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات جراء انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة في ولاية ماهاراشترا غربي البلاد.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فى حكومة ماهاراشترا، قوله: "إن مئات القرى والبلدات تعانى من انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب".

 

 ويذكر أن الفيضانات وانزلاقات التربة تكثر خلال موسم الأمطار فى الهند الذى يمتد من يونيو لغاية سبتمبر، وتتسبب أيضا فى انهيار مبان وجدران لا تلتزم معايير البناء.

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مئات القتلى فيضانات الهند

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