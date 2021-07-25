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موعد مباراة بايرن ميونيخ الأولى في الدوري الألماني 2021 - 2021

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:33 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
علي ماهر حلمي
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اعلن الإتحاد الألماني لكرة القدم عن مواعيد الجولة الأولي من مسابقة الدوري الألماني الممتاز التي من المقرر أن تبدأ فى شهر أغسطس المقبل.

ويواجه نادي بايرن ميونخ نظيره نادي بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة ١٣ أغسطس ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة ١٣ أغسطس فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على بروسيا بارك فى نادي بوروسيا مونشنجلادباخ.

يذكر أن مسابقة الدوري الألماني التي حققها فريق بايرن ميونخ النسخة الماضية غير مذاعة على اي قناة فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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كره القدم بايرن ميونخ الدوري الالماني

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