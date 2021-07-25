جلاد الشباك يفضل الزمالك على بيراميدز

أجل حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموسم الجاري، النظر في عرض نادي بيراميدز، الذي يرغب في الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكشف مصدر مسئول داخل نادي سموحة في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي" أن حسام حسن، أبلغ المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن رغبته الأولى هي الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، بداية من الموسم المقبل، بعد مفاوضات النادي الأبيض معه في الأيام الماضية، حيث يرى أن فرصته في اللعب مع الزمالك ستكون كبيرة، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم.





جدير بالذكر أن هناك خلاف بين إدارة الزمالك وفرج عامر، نظرًا لإصرار الأخير على بيع حسام حسن، مقابل 40 مليون جنيه، وهو ما رفضه مسؤولو القلعة البيضاء، حيث يسعون لتخفيض المقابل المادي، أو إبرام صفقة تبادلية



