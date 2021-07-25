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شاهد.. بشرى جديدة لـ سكان حدائق أكتوبر

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، تفاصيل تسليم الدفعة الأخيرة من مشروع "سكن مصر" بجهاز مدينة حدائق أكتوبر، مشيرا إلى أن مشروع سكن مصر ضمن مشروع الإسكان المتوسط.

وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن مساحة الوحدة تتراوح ما بين 115 إلى 130 مترا، وهى كاملة التشطيب، والمرافق، موضحا أن عدد الوحدات التي سيتم تسليمها خلال الدفعة الأخيرة تبلغ 1512 وحدة من إجمالي 5 آلاف وحدة سكنية.

وأوضح، أنه يتم تسليم الوحدات السكنية 3 أيام أسبوعيا، بواقع 73 وحدة في اليوم الواحد، منوها بأن من تخلفوا عن الحضور لتسلم وحدتهم يمكنهم التوجه لاستلام وحدتهم بعد يوم 7 سبتمبر.

وأكد رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، أن الدولة عندما تنشىء تجمع عمراني تكون حريصة على أنه يكون مكتمل المرافق من غاز وكهرباء ومياه، فضلا عن وجود أسواق تجارية، ومدرسة، وحضانة، ومركز طبي، معلنا أنه سيتم زيادة المواصلات العامة في مدينة حدائق أكتوبر خلال شهر أغسطس المقبل.

وأوضح، أنه سيتم تدشين تطبيق خاص بالمواصلات العامة داخل حدائق أكتوبر، بحيث يكون كل ساكن داخل المدينة على علم بموعد المواصلات، وهو تطبيق سيطلق لأول مرة على مستوى المدن الجديدة.

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