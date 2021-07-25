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محافظ المنيا: انتظام العمل بمواقف السيارات.. ولا زيادة التعريفة

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ كلينتون يسري
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تفقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الأحد، مواقف السيارات لمراكز جنوب وكذلك المحافظات بحي غرب المدينة، وذلك للتأكد من استمرار العمل بتعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك عقب تطبيق قرار تحريك أسعار بعض المواد البترولية، بالإضافة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ، اللواء أ.ح ياسرعبد العزيز رئيس مدينة المنيا، وأحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

وشدد، على السائقين على الالتزام بالتعريفة القديمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين للتأكد من عدم زيادة التعريفة، كما استوقف المحافظ إحدى سيارات الأجرة أثناء جولته بشارع سكة تله بحى غرب مدينة المنيا للتأكد من عدم وجود اى زيادة في التعريفة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكلف المحافظ إدارة المواقف ومباحث المرور بالإبلاغ الفوري عن أي مركبة تخالف التعريفة الموجودة، بالإضافة لمتابعة خطوط سير السيارات بجميع مدن وقرى المحافظة، للتصدي لأي أشكال للخروج على القانون.

وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (2342200 - 2320001 ) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

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محافظ المنيا تعريفة الركوب بوابة الفجر الفجر

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