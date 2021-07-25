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محافظ المنيا يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:03 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
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تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة، للشعبة الأدبية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال جولته، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس المدينة، الدكتور على عبدالسلام مدير عام الإدارة التعليمية بالمنيا.

حث المحافظ، أبنائنا الطلاب على التركيز والمثابرة حتى يجنوا ثمرة جهدهم، موجها بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتوفير الهدوء والجو الملائم للطلاب، كما اطمأن المحافظ، على مدى توفير المستلزمات الطبية والوقائية، وقياس درجات الحرارة، مع الحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات الواقية حرصا على سلامتهم وصحتهم.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة يبلغ 34 ألفا و524 طالب وطالبة بنطاق 87 لجنة بجميع مراكز المحافظة، منها 13 ألفا و745 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

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