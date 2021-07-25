وصول محمود عزت وسط حراسة أمنية مشددة لمقر محاكمته في طرة

وصل منذ قليل القيادي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة إلى مقر محاكمته بمجمع محاكم طرة وقامت قوات الأمن بإيداعه قفص الاتهام استعداد لنظر القضيتين المتهم فيهما وهما التخابر مع حماس واقتحام الحدود الشرقية المصرية



تنظر القضيتين أمام الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي والمنعقدة بمجمع محاكم طرة.



واتهم القيادي الإخوانيّ محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان بالاشتراك مع باقي قيادات الجماعة الإرهابية في قضية التخابر مع حماس والمقيدة برقم 56458 لسنة 2013 والصادر ضده حكم غيابي فيها بالإعدام شنقًا وقام بإعادة إجراءات لمحاكمته.



ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا في هذة القضية عدة اتهامات على رأسها التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.



كما اتهم محمود عزت أيضا في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية المصرية وحكم عليه غيابيا بالإعدام شنقًا وقام بإعادة إجراءات لمحاكمته.

