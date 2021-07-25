بارتي تودع منافسات التنس بأوليمبياد طوكيو

ودعت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً منافسات فردي التنس للسيدات بأولمبياد طوكيو من الدور الأول بعد خسارتها أمام سارة سوريبيس تورمو بنتيجة 6-4 و6-3 اليوم الأحد.





وقدمت بارتي، الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى آخرهما في ويمبلدون مطلع الشهر الحالي، أداء متواضعاً أمام اللاعبة الإسبانية المصنفة 48 عالمياً.





وأبلغت سوريبيس تورمو الصحافيين: "هذا شعور رائع، ما زلت لا أصدق، هذا أمر مذهل بالنسبة لي، كنت أحلم بذلك طيلة حياتي وتحقيق المزيد والفوز على المصنفة الأولى عالمياً لذا أنا سعيدة للغاية".





وشعرت بارتي بالاكتئاب بعد المباراة ورفضت التحدث إلى الصحافيين واكتفت بحديث قصير مع وسائل الإعلام الأسترالية.





وقالت اللاعبة الإسبانية، التي حسمت مواجهتها الأولى ضد بارتي في ساعة و34 دقيقة، إنها تتطلع لمباراة الزوجي مع مواطنتها باولا بادوسا في وقت لاحق من اليوم في طقس حار.





وأضافت: "ألعب مع باولا وهي واحدة من صديقاتي المقربات ونحن سعداء للغاية باللعب في منافسات الزوجي وسنستمتع بها ولا يهم الطقس".





وتابعت: "نحن هنا للعب والاستمتاع وهذا ما سنحاول فعله".





وتلعب سوريبيس تورمو ضد الفرنسية فيونا فيرو أو اللاتفية أنستاسيا سيفاستوفا في الدور الثاني.



