Advertisements

بارتي تودع منافسات التنس بأوليمبياد طوكيو

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
ودعت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً منافسات فردي التنس للسيدات بأولمبياد طوكيو من الدور الأول بعد خسارتها أمام سارة سوريبيس تورمو بنتيجة 6-4 و6-3 اليوم الأحد.

وقدمت بارتي، الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى آخرهما في ويمبلدون مطلع الشهر الحالي، أداء متواضعاً أمام اللاعبة الإسبانية المصنفة 48 عالمياً.

وأبلغت سوريبيس تورمو الصحافيين: "هذا شعور رائع، ما زلت لا أصدق، هذا أمر مذهل بالنسبة لي، كنت أحلم بذلك طيلة حياتي وتحقيق المزيد والفوز على المصنفة الأولى عالمياً لذا أنا سعيدة للغاية".

وشعرت بارتي بالاكتئاب بعد المباراة ورفضت التحدث إلى الصحافيين واكتفت بحديث قصير مع وسائل الإعلام الأسترالية.

وقالت اللاعبة الإسبانية، التي حسمت مواجهتها الأولى ضد بارتي في ساعة و34 دقيقة، إنها تتطلع لمباراة الزوجي مع مواطنتها باولا بادوسا في وقت لاحق من اليوم في طقس حار.

وأضافت: "ألعب مع باولا وهي واحدة من صديقاتي المقربات ونحن سعداء للغاية باللعب في منافسات الزوجي وسنستمتع بها ولا يهم الطقس".

وتابعت: "نحن هنا للعب والاستمتاع وهذا ما سنحاول فعله".

وتلعب سوريبيس تورمو ضد الفرنسية فيونا فيرو أو اللاتفية أنستاسيا سيفاستوفا في الدور الثاني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بارتي اوليمبياد طوكيو

أخبار تهمك

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إحباط هجوم على جنوب السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

المصري يشترط لبيع كريم العراقي إلى الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد خسارة مصر من الأرجنتين

منذ ساعة و 6 دقيقة

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ ساعتين و 25 دقيقة

جلاد الشباك يفضل الزمالك على بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يومين

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأحد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

سيرينا تواجه بليسكوفا وديل بوترو يصطدم بإيسنر في أمريكا المفتوحة

انس جابر تواجه اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا في نصف نهائي دورة موسكو

دورة موسكو (كريملين كاب) : انس جابر تواجه في المباراة النهائية الروسية داريا كاساتكينا

دورة موسكو (كريملين كاب): انس جابر تخسر المباراة النهائية امام الروسية داريا كاساتكينا

تصفيات دورة روما: انس جابر تواجه غدا السلوفينية تامارا زيدانسك في الدور الاخير

أوستبنكو تفجر مفاجأة وتطيح بالتشيكية بليسكوفا من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 ص

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

12:01 م

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

10:34 ص

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد خسارة مصر من الأرجنتين

11:53 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان