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في ذكري وفاته.. تعرف على الأب الروحي لفاروق الفيشاوي

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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تصادف اليوم الذكرى الثانية لرحيل الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2019، لكنه لم يرحل عن القلوب فهو استطاع أن يحفر اسمه في عالم السينما والدراما وبالتزامن مع ذكري وفاته تعرف علي الأب الروحي له .


كشف الفنان فاروق الفيشاوي عن الأب الروحي له وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، قائلاً: "الملك فريد شوقي، كان ملك ملك الحقيقة، عملنا حاجات كتير مع بعض، كنا ثلاثي الأستاذ فريد شوقي وبوسي وأنا، عملنا تريو أفلام كده مع بعض، يكن بعدها بقي بقيت أنا والملك، كان من ضمنها قضية عم أحمد".



وتابع : "أنا كنت بعتبر الملك فريد شوقي بالنسبة ليا هو أبويا وأخويا وأبني في نفس الوقت، لأنه الطيبة والحالة الإنسانية اللي كان بيعشها معانا، ومع كل الناس، كل البشر كانوا يتمثلوا في الملك فريد شوقي".

والجدير بالذكر أن أهم أعمال فاروق الفيشاوي في الدراما :" أدهم وزينات وثلاث بنات،غوايش،أهل الهوي، الأصدقاء ،كناريه وشركاه". 

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