صابرين عن فاروق الفيشاوي: صاحب مواقف خير كتير





أكدت الفنانة صابرين، في ذكرى وفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، أنه كان من أجدع الفنانين الذين تعاملت معهم طوال مشوارها الفني.



واضافت صابرين، في تصريحات صحفية قائلة: "الله يرحمه فاروق الفيشاوي كان صاحب صاحبه جدع وابن بلد، وصاحب مواقف خير كتير مع من لا يعرفه قبل الشخص الذي يعرفه".



وتابعت قائلة : "الفيشاوي كان سند لجميع زملائه لو أي موقف ضايق أي زميل ليه كان يأخذ موقفاً إيجابياً، كان محباً وعطاءً لكل من حوله".



واختتمت: "الله يرحمه من أصدق وأوفى من قابلت في مشواري الفني والإنساني".



توفي الفنان فاروق الفيشاوي 25 يوليو 2019 عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع مع مرض السرطان والذي أعلن اصابته به أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في أكتوبر 2018، وكان إعلانه لهذا الخبر صدمة كبيرة لجميع أصدقائه في الوسط الفني وقتها.