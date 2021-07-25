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كوت ديفوار تفرض التعادل على البرازيل في أوليمبياد طوكيو

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:44 م
المنتخب الأوليمبي البرازيلي
المنتخب الأوليمبي البرازيلي
وكالات
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خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين المنتخب البرازيلي الأولمبي ونظيره منتخب كوت ديفوار اليوم الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام منتخب كوت ديفوار صاحب المركز الثاني.

وكان المنتخب البرازيلي فاز في مباراته الأولى على المنتخب الألماني 4-2، فيما فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره السعودي 2-1.

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