السيطرة على حريق إندلع في وزارة التنمية المحلية بالدقي

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا إندلع داخل ديوان وزارة التنمية المحلية بحي الدقي، اليوم الأحد، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع وزارة الزراعة.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء.





وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في وحدة تكييف وغرفة الأمن الخاصة بالوزارة، وتم محاصرة ألسنة اللهب وتنفيذ عملية التبريد.





وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.