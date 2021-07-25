وقف طعن يطالب بإلغاء حكم بيع 5 أفدنة لمواطن بالإسماعيلية بـ1900 جنيه للفدان



قضت المحكمة الإدارية العليا، بوقف طعن يطالب بإلغاء حكم متضمن " بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بتحرير وتسلم عقد بيع لمساحة (2س 5 ط 5 ف ) بناحية سرابيوم محافظ الإسماعيلية للمدعيين بسعر ألف وتسعمائة جنيه الفدان (1900 جنيه ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وأمرت المحكمة لوقف الطعن جزائيًا لمدة شهر، لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة من طلبات.



وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن- للأسباب المبينة به- الحكم: بقبول الطعن شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.



وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة (الدائرة الثالثة) على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 1922020 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة (الثالثة ) موضوع بالمحكمة حيث تدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 192020 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 8122020 وكلفت الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة إعلان تقرير الطعن وهذه الجلسة إلى المطعون ضده الثاني طبقًا للمقرر في قانون المرافعات إلا أنه لم ينفذ ما أمرت به المحكمة.



ومن حيث إنه على هدي النص المتقدم؛ ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسات نظر الطعن أمام هذه المحكمة، أن المحكمة قد قررت بجلسة 192020 تأجيل نظر الطعن لجلسة 8122020 وكلفت الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة إعلان تقرير الطعن وهذه الجلسة إلى المطعون ضده الثاني وأجلت نظر الطعن لجلسة 29122020 لهذا السبب.



بيد أنه لم يقم بتنفيذ ما كلفت به المحكمة والمشار إليه آنفًا، ومن ثم وعملًا بحكم المادة (99) المشار إليها من قانون المرافعات، فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن وقفًا جزائيًا لمدة شهر.





