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10 قرارات من سكة الحديد بشأن رحلات قطارات الإسكندرية
الأحد 25/يوليو/2021 - 12:51 م
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة السكة الحديد، عن عدة قرارات تبدأ من اليوم الأحد الموافق 25 يوليو، لتشغيل مؤقت لعدد من القطارات.
وتقرر الآتي:-
• اختصار قطارات 883 894، 889 802، 31 2 بمحطة دمنهور.
• اختصار قطارات خط أبو قير الإسكندرية بمحطة سيدي جابر مع تشغيل قطار ترددي لنقل الركاب للإسكندرية.
• إيقاف مؤقت تشغيل قطار 394 بين الزقازيق المنصورة وإختصار قطار 393 بمحطة الزقازيق وتعديل ميعاد قطار 339.
• إيقاف مؤقت لبعض القطارات على خطوط الفروع بطنطا (337350351352، 560565، 52291، 297292، 875804، 233236 ).
• اختصار قطاري 561 532 بمحطة منوف.
• تعديل مواعيد القطارات الأتية (231، 229 268، 51، 48، 50، 38، 235، 232، 234، 263).
وتقرر اعتبارا من يوم 1أغسطس المقبل، تشغيل مؤقت للقطارات كالآتي:-
• إيقاف مؤقت للقطارات الأتية (2001، 926، 1918، 128، 129، 14، 27).
• تعديل ميعاد قطاري 2008، 1008.
• اختصار القطارات الآتية بمحطة سيدي جابر (3 132،118 119،196 567، 919 920، 517 518، 29 8، 591 588، 927904، 915900 ).
• اختصار قطار 925 بمحطة طنطا.
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