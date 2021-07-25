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خسارة دمها تقيل.. هكذا علق أمير طعيمه علي هزيمة المنتخب الوطني في أولمبيات طوكيو

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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استنكر الشاعر أمير طعيمة، هزيمة المنتخب الوطني في مباراة مصر والأرجنتين، في أولمبياد طوكيو، حيث انتهت بالهزيمة دون مقابل وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع التغريدات " تويتر". 

كتب أمير طعيمة تغريدة جديدة قال فيها :" ما صدقناش إننا ممكن نجيب في الأرجنتين هدفين وتلاتة، ونخلص الماتش في الشوط الأول".

وأضاف أمير طعيمة : "فكانت النتيجة نخسر بهدف سخيف من فرصة وحيدة، خسارة دمها تقيل بس عموما لسه فيه أمل" .

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الشاعر أمير طعيمة أغنية " حياتك في صورة" للفنان محمد حماقي، وهي من ألحان عمرو مصطفى. 

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