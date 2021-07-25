خسارة دمها تقيل.. هكذا علق أمير طعيمه علي هزيمة المنتخب الوطني في أولمبيات طوكيو

استنكر الشاعر أمير طعيمة، هزيمة المنتخب الوطني في مباراة مصر والأرجنتين، في أولمبياد طوكيو، حيث انتهت بالهزيمة دون مقابل وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع التغريدات " تويتر".



كتب أمير طعيمة تغريدة جديدة قال فيها :" ما صدقناش إننا ممكن نجيب في الأرجنتين هدفين وتلاتة، ونخلص الماتش في الشوط الأول".



وأضاف أمير طعيمة : "فكانت النتيجة نخسر بهدف سخيف من فرصة وحيدة، خسارة دمها تقيل بس عموما لسه فيه أمل" .



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الشاعر أمير طعيمة أغنية " حياتك في صورة" للفنان محمد حماقي، وهي من ألحان عمرو مصطفى.