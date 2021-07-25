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أفغانستان توقف 4 أشخاص من "طالبان" للاشتباه بضلوعهم في هجوم القصر الرئاسي

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:54 م
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات
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أوقفت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، 4 أشخاص من حركة طالبان للاشتباه بضلوعهم في الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي في أول أيام الأضحى، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفادت وسائل إعلام أفغانية، بسقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل.

 

 وأطلقت ثلاث قذائف من سيارة بمنطقة بروان سه باتجاه وسط العاصمة.

 

 وكانت لقطات تلفزيونية، أظهرت أن الرئيس أشرف غني واصل الصلاة رغم دوي عدة انفجارات.

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