"الحرة والجريئة".. إنرجي تحتفل بمشوار كارول سماحة في عيد ميلادها



هي "الحرة والجريئة"، هكذا وصفها راديو إنرجي 92.1، في تقريره عنها بمناسبة عيد ميلادها، ووصفها التقرير بأ نها قدمت الكثير من القوالب الغنائية التي لم يقدمها أحد النجوم قبل ذلك.



كارول سماحة هي أول مطربة عربية تقف على مسرح دار الأوبرا في كييف بأوكراتيا، كما إنها وقفت على مسرح اولمبيا في فرنسا وهذا المسحر الذي وقف عليه كبار النجوم أمثال أم كلثوم وفيروز .



نجاحات كارول سماحة متعددة، فكانت المطربة الأولى التي تقدم ديو غائي مع الراحل عبدالحليم حافظ، عبر خاصية الهليوجرام في القاهرة وسط احتفال كبير من محبيها، كما كانت أول من يقدم استعراض غنائي متكامل على المسرح في الوطن العربي.



كارول سماحة خلال مشوارها الفني قدمت العديد من الموضوعات المختلفة والمتعددة لذلك استحقت لقب "ملكة المسرح"، فهي جمعت بين الكثير من المشاعر المختلفة.



شاركت كارول سماحة في عدد كبير من الأعمال المسرحية، حيث لعبت دور البطولة النسائية المطلقة مثل "زنوبيا"، و جسدت كارول سماحة السيرة الذاتية للفنانة اللبنانية "صباح" بمسلسل حمل اسم "الشحرورة".

تحتفل الفنانة كارول سماحة، اليوم 25 يوليو بعيد ميلادها وسط حالة من النجاحات التي تحققها حول العالم.