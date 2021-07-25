"الحرة والجريئة".. إنرجي تحتفل بمشوار كارول سماحة في عيد ميلادها

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"الحرة والجريئة".. إنرجي تحتفل بمشوار كارول سماحة في عيد ميلادها
الأحد 25/يوليو/2021 - 12:57 م
هبة أحمد
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تحتفل الفنانة كارول سماحة، اليوم 25 يوليو بعيد ميلادها وسط حالة من النجاحات التي تحققها حول العالم.
هي "الحرة والجريئة"، هكذا وصفها راديو إنرجي 92.1، في تقريره عنها بمناسبة عيد ميلادها، ووصفها التقرير بأنها قدمت الكثير من القوالب الغنائية التي لم يقدمها أحد النجوم قبل ذلك.
كارول سماحة هي أول مطربة عربية تقف على مسرح دار الأوبرا في كييف بأوكراتيا، كما إنها وقفت على مسرح اولمبيا في فرنسا وهذا المسحر الذي وقف عليه كبار النجوم أمثال أم كلثوم وفيروز .
نجاحات كارول سماحة متعددة، فكانت المطربة الأولى التي تقدم ديو غائي مع الراحل عبدالحليم حافظ، عبر خاصية الهليوجرام في القاهرة وسط احتفال كبير من محبيها، كما كانت أول من يقدم استعراض غنائي متكامل على المسرح في الوطن العربي.
كارول سماحة خلال مشوارها الفني قدمت العديد من الموضوعات المختلفة والمتعددة لذلك استحقت لقب "ملكة المسرح"، فهي جمعت بين الكثير من المشاعر المختلفة.
شاركت كارول سماحة في عدد كبير من الأعمال المسرحية، حيث لعبت دور البطولة النسائية المطلقة مثل "زنوبيا"، و جسدت كارول سماحة السيرة الذاتية للفنانة اللبنانية "صباح" بمسلسل حمل اسم "الشحرورة".
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