Advertisements

"الحرة والجريئة".. إنرجي تحتفل بمشوار كارول سماحة في عيد ميلادها

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

تحتفل الفنانة كارول سماحة، اليوم 25 يوليو بعيد ميلادها وسط حالة من النجاحات التي تحققها حول العالم.

هي "الحرة والجريئة"، هكذا وصفها راديو إنرجي 92.1، في تقريره عنها بمناسبة عيد ميلادها، ووصفها التقرير بأنها قدمت الكثير من القوالب الغنائية التي لم يقدمها أحد النجوم قبل ذلك.

كارول سماحة هي أول مطربة عربية تقف على مسرح دار الأوبرا في كييف بأوكراتيا، كما إنها وقفت على مسرح اولمبيا في فرنسا وهذا المسحر الذي وقف عليه كبار النجوم أمثال أم كلثوم وفيروز .

نجاحات كارول سماحة متعددة، فكانت المطربة الأولى التي تقدم ديو غائي مع الراحل عبدالحليم حافظ، عبر خاصية الهليوجرام في القاهرة وسط احتفال كبير من محبيها، كما كانت أول من يقدم استعراض غنائي متكامل على المسرح في الوطن العربي.

كارول سماحة خلال مشوارها الفني قدمت العديد من الموضوعات المختلفة والمتعددة لذلك استحقت لقب "ملكة المسرح"، فهي جمعت بين الكثير من المشاعر المختلفة.
 
شاركت كارول سماحة في عدد كبير من الأعمال المسرحية، حيث لعبت دور البطولة النسائية المطلقة مثل "زنوبيا"، و جسدت كارول سماحة السيرة الذاتية للفنانة اللبنانية "صباح" بمسلسل حمل اسم "الشحرورة".

أخبار تهمك

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 15 ساعة

جلاد الشباك يفضل الزمالك على بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يومين

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ ساعتين

عاجل.. إحباط هجوم على جنوب السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

المصري يشترط لبيع كريم العراقي إلى الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد خسارة مصر من الأرجنتين

منذ ساعة و 24 دقيقة

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأحد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

هيئة الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة في هذا الموعد

منذ 34 دقيقة

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 ص

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

12:01 م

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

10:34 ص

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

09:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان