هندوراس تفوز على نيوزيلندا 3-2 في أوليمبياد طوكيو

فاز منتخب هندوراس الأولمبي على المنتخب النيوزلندي 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو.





وسجل أهداف منتخب هندوراس لويس بالما في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وخوان أوبريجون في الدقيقة 78 وريجوبرتو ريفاس في الدقيقة 87، فيما سجل هدفي المنتخب النيوزلندي ليبيراتو كاكيس في الدقيقة العاشرة وكريس وود في الدقيقة 49.





وحصد منتخب هندوراس أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما توقف رصيد المنتخب النيوزلندي عند ثلاث نقاط.



