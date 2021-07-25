Advertisements

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
تفقد اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية، بالإضافة إلى مسؤولي الحي، موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية، لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع وزارة الزراعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في وحدة تكييف وغرفة الأمن الخاصة بالوزارة، وتم محاصرة ألسنة اللهب وتنفيذ عملية التبريد.

وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ الجيزة حوادث حريق بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

جلاد الشباك يفضل الزمالك على بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يومين

أول تعليق من شوقي غريب بعد خسارة مصر من الأرجنتين

منذ ساعة و 26 دقيقة

المصري يشترط لبيع كريم العراقي إلى الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأحد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 15 ساعة

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ ساعتين

هيئة الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة في هذا الموعد

منذ 36 دقيقة

عاجل.. إحباط هجوم على جنوب السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 ص

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

12:01 م

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

10:34 ص

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

09:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان