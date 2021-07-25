عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

تفقد اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية، بالإضافة إلى مسؤولي الحي، موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية، لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع وزارة الزراعة.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء.





وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في وحدة تكييف وغرفة الأمن الخاصة بالوزارة، وتم محاصرة ألسنة اللهب وتنفيذ عملية التبريد.



