موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي.





ويخوض الأهلي مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى: علي لطفي





خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة





خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - جونيور أجاي - محمد شريف.



