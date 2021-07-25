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683 مليار دولار عائدات قطاع البرمجيات الصيني في النصف الأول

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
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سجل قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين توسعا قويا في الإيرادات والأرباح في النصف الأول من هذا العام، بحسب بيانات رسمية نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس.

وبلغت عائدات البرمجيات الإجمالية للقطاع 4.42 تريليون يوان "نحو 683.68 مليار دولار" في الأشهر الستة الأولى، بزيادة 23.2 في المائة على أساس سنوي.

وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو)، حققت الشركات في القطاع أرباحا إجمالية تقارب 500 مليار يوان "نحو 80 مليار دولار" بزيادة قدرها 13.6 في المائة عن العام السابق.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات "إن معدل النمو انخفض بمقدار 12.3 نقطة مئوية عن المستوى المسجل في الربع الأول بسبب ارتفاع أساس المقارنة للفترة نفسها من 2020".

وبلغت صادرات قطاع البرمجيات 24 مليار دولار فى النصف الأول، بزيادة 12.2 فى المائة على أساس سنوى، فيما ارتفع نمو الصادرات بشكل طفيف عما كان عليه في الأشهر الخمسة الأولى.

وعلى وجه التحديد، واصلت خدمات تكنولوجيا المعلومات النمو السريع، حيث ارتفعت عائدات خدمات تكنولوجيا منصات التجارة الإلكترونية وتصميم الدوائر المتكاملة في الفترة من بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 32.4 في المائة، و24.1 في المائة، على التوالي.

إلى ذلك، أظهرت البيانات أن صناعة الاتصالات في الصين سجلت نموا أسرع في الإيرادات في النصف الأول من هذا العام.

وارتفعت الإيرادات الصناعية المجمعة 8.7 في المائة، على أساس سنوي لتصل إلى 753.3 مليار يوان "نحو 116.52 مليار دولار" في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو)، متسارعة 2.2 نقطة مئوية عن النمو في الربع الأول.

وأظهرت البيانات أنه بنهاية حزيران (يونيو)، كان لدى عمالقة الاتصالات الثلاثة في الصين - تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم - أكثر من 1.61 مليار مستخدم للهاتف المحمول، بزيادة 19.85 مليون، مقارنة بنهاية العام الماضي.

وشهدت الصين أيضا نموا أسرع في مشتركي الجيل الخامس 5G، حيث وصل عدد اتصالات الجيل الخامس الطرفية إلى 365 مليونا بنهاية حزيران (يونيو)، بزيادة 166 مليونا عن نهاية العام الماضي، وفقا للوزارة.

وسجلت شركات الاتصالات الثلاث زيادة مطردة في عدد مستخدمي إنترنت النطاق العريض الثابت، حيث ارتفع عدد المشتركين إلى 510 ملايين بنهاية الشهر الماضي، بزيادة صافية قدرها 26.06 مليون عن نهاية العام الماضي.

من جهة أخرى، سجل قطاع صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين توسعا مطردا في النصف الأول من 2021، وفقا لبيانات من وزارة الصناعة.

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