Advertisements

نفاذ تذاكر حفل محمد عبده وماجد المهندس قبل موعد الحفل بعدة أيام

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements


استكمالاً لنجاحات مواسم السعودية التي تقام برعاية الهيئة العامة للترفيه وتلقى حفلاتها نجاحات عدة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، سيعيش الجمهور هذا الاسبوع في مدينتي الباحة وأبها حفلان مميزان من تنظيم وإشراف "هرم شركات الإنتاج" روتانا للصوتيات والمرئيات، يقاما ضمن برنامج صيف السعودية 2021 (صيفنا على جوك)، ويقدمهما المركز الوطني للفعاليات ومنصة روح السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.

نجما الحفلين هما "فنان العرب" محمد عبده، و"برنس الغناء" ماجد المهندس، وكالعادة سيراعي جميع الشروط الاحترازية المطلوبة في مواجهة جائحة كورونا حرصاً على سلامة الجميع.

الحفل الأول سيقام تاريخ يوم الخميس 29 يوليو 2021 على مسرح "القرية التراثية بمراوة" في الباحة، ويحيه "فنان العرب" محمد عبده. 

أما الحفل الثاني سيقام تاريخ يوم الجمعة 30 يوليو 2021 على مسرح "طلال مداح المفتاحة" في أبها، ويحيه "برنس الغناء" ماجد المهندس.

سيشارك في الحفلين ضمن مبادرة معالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لدعم المواهب السعودية، الصوتين الشابين محمد طاهر ورامي عبد الله، بحيث يغني الأول في حفل المطرب محمد عبده، فيما يشارك الثاني في حفل الفنان ماجد المهندس.

وتأكيداً على الإقبال الجماهيري الكبير على الحفلين ، تم الإعلان عن نفاذ التذاكر قبل موعد اقامتهما، لكن البشرى التي زفتها روتانا للجمهور السعودي والعربي أنه سيتم نقل الحفلين مباشرة live ويمكن مشاهدتهما من خلال تحميل تطبيق "فن بوكس" ، كذلك سيكونا منقولين "لايف" عبر قناتي "روتانا خليجية" و"روتانا موسيقى" ، وأثير اذاعة روتانا Fm ، عند الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية.


أخبار تهمك

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

هيئة الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة في هذا الموعد

منذ 34 دقيقة

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 15 ساعة

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد خسارة مصر من الأرجنتين

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. إحباط هجوم على جنوب السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأحد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

جلاد الشباك يفضل الزمالك على بيراميدز

منذ 43 دقيقة

المصري يشترط لبيع كريم العراقي إلى الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يومين

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 ص

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

12:01 م

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

10:34 ص

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

09:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان