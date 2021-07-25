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محمود حمدي الجندي المجهول في تأهيل نجوم الأهلي

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:03 م
محمود حمدي
محمود حمدي
الفجر الرياضي
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كلف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، محمود حمدي مدرب أحمال الفريق الأحمر بتجهيز أكثر من لاعب مصاب في الفترة الماضية تمهيداً للاعتماد عليهم والمشاركة في المباريات القادمة.

وخضع أكثر من لاعب داخل الأهلي لبرنامج أحمال بدني تحت قيادة محمود حمدي في الفترة الماضية كان على رأسهم حسين الشحات الذي عاد لقائمة الأهلي قبل مباراة الإنتاج الحربي اليوم الأحد في بطولة الدوري الممتاز، ووليد سليمان ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وغيرهم من لاعبي الأهلي.

كما قاد محمود حمدي من قبل برنامجاً تأهيلياً لمحمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر قبل العودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات الرسمية.

ويستعد النادي الأهلي مساء اليوم الأحد لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة المؤجلة من الأسبوع رقم 24 ببطولة الدوري الممتاز بعد التعادل مع البنك الأهلي في الجولة الماضية بهدف لكل منهما.

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محمود حمدي رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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