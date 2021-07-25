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محافظ أسوان: نتصدى للتعديات بكل حسم.. وأزلنا 39 حالة تعدٍ

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:44 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
فتح الله رضوان
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في إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميداني الدوري وخاصة خلال أيام الأجازات والعطلات الرسمية للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع ضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد وبشكل فورى، بجانب مصادرة مواد البناء والطوب المستخدم، وهو الذى ساهم في إزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة أجمالية 16 ألف و100م2.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه لاتهاون في الحفاظ على أراضي الدولة والمحافظة لن تسمح بأى تعديات أو أعمال بناء مخالف وسيتم التعامل بكل حزم مع أصحاب هذه المخالفات وتحرير محاضر وتحويلهم للنيابة العسكرية.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ حملة إزالات مفاجئة لإزالة 8 حالات تعدٍ بقرى الرحماب والبحيرة والقنان بإجمالى مساحة 3900 م2عبارة عن أسوار وتشوينات.


كما نجحت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية في إزالة 13 حالة تعدٍ بمنطقة العبابده بأجمالى مساحة 4200 م2 عبارة عن أسوار وأخشاب البوص، بالإضافة إلى رفع 10 حالات إشغال على الطريق العام وداخل الحدائق.
محافظ أسوان: نتصدى للتعديات بكل حسم.. وأزلنا 39 حالة تعدٍ
محافظ أسوان: نتصدى للتعديات بكل حسم.. وأزلنا 39 حالة تعدٍ
محافظ أسوان: نتصدى للتعديات بكل حسم.. وأزلنا 39 حالة تعدٍ
محافظ أسوان: نتصدى للتعديات بكل حسم.. وأزلنا 39 حالة تعدٍ
محافظ أسوان: نتصدى للتعديات بكل حسم.. وأزلنا 39 حالة تعدٍ
محافظ أسوان: نتصدى للتعديات بكل حسم.. وأزلنا 39 حالة تعدٍ

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