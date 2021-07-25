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أحراز متهمي قضية الجوكر تُظهر حرق صناديق قمامة وقطع الطرق

الأحد 25/يوليو/2021 - 02:29 م
محكمة قضية الجوكر
محكمة قضية الجوكر
مـروة هيـكل
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استأنفت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة محمد علي و102 متهما في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طواريء التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم "الجوكر".

وفي بداية الجلسة أمرت المحكمة الخبير الفني التابع لوزارة الداخلية باستعراض أحراز القضية.

وتضمنت الأحراز مقطع فيديو 51 دقيقة، يحتوى على تجمعا لأشخاص يقفون في نهر الطريق بينما يوجد في الجهة المقابلة لهم مركبات وقوات للشرطة والأشخاص المتجمهرون يرددون هتافات مطالبين برحيل نظام الحكم القائم للبلاد ويرشقون قوات الشرطة بالحجارة ويشعلون النيران في صناديق القمامة، وإطارات الكاوتشوك، وأيضا إغلاق الطريق ووضع بعض صناديق القمامة في نهر الطريق حيث سمع من مشاهدة المقطع أصوات لأعيرة نارية وكذا أصوات طرقا على أعمدة الإنارة في الطريق ويوجد حالة من الكر والفر، وتظهر الصورة قوات الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

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