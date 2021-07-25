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بعد مناقشته على مدار عامين.. إشادات برلمانية بقانون حماية وتنمية البحيرات

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، إشادة واسعة من النواب بتقرير لجنة الزراعة والرى، بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى يناقشة المجلس اليوم.

حيث أثنى النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، على مجهود لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن مناقشته بالجنة استمرى لمدة عامين، حيث بدأت اللجنة فى مناقشته فى الفصل التشريعى السابق وواصلت مناقشته خلال الفصل التشريعى الحالى.

وأوضح أنه شارك فى أخر إجتماع باللجنة لمناقشته، حيث تم حسم عدد من التفاصيل الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، بالتوافق مع الحكومة، التى وافقت على طلب اللجنة بتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز.

 ومن جانبه قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، ان اللجنة برئاسة النائب هشام الحصرى، بذلت مجهود كبير فى مشروع القانون على مدار عامين، معلنا ان من النادر أن يلقى مشروع قانون تأييد المعارضة قبل الأغلبية، وذلك بسبب ما تم من جهد فى المناقشات خلال إجتماعات لجنة الزراعة.

وأيده فى ذلك النائب أحمد الشرقاوى، مشيرا إلى أن مناقشات لجنة الزراعة حول مشروع القانون كانت جيدة جدا واهتمت بكل تفاصيل القانون، بما يحقق التوازن بين مصلحة الصيادين ومصلحة الدولة.

وأعرب النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عن سعادته بمناقشة مشروع القانون خلال جلسة المجلس اليوم، قائلا، :" سعيد جدا ان ربنا كلل جهود النائب هشام الحصرى، بجنى ثمار تعبه اليوم، بعد عناء عامين فى مناقشات مشروع القانون الذى به عديد من التفاصيل.

ووجه عدد كبير من النواب التحية والشكر للجنة الزراعة على دورها فى إعداد تقرير مشروع القانون، بما يشمل من تفاصيل دقيقة.

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مشروع قانون حماية وتنمية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البحيرات السمكيه

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