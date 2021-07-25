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تباين آراء طلاب الثانوية العامة في قنا بعد امتحان التاريخ

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تباينت آراء طلاب الشهادة الثانوية العامة بقنا، حول امتحان مادة التاريخ، مشيرين الى أنه في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض النقاط الصعبة التي احتاجت وقت أطول للتفكير.
وقال وليد حافظ، طالب، إن الامتحان الخاص بالتاريخ كان جيد بعض الشيء، إلا أن هناك بعض النقاط التي كانت تحتاج الى تركيز كبير، وفهم واسع للوصول إلى الحل الصحيح.
وأوضح طارق إسماعيل، طالب، أن الامتحان جاء متوسط، حيث تضمن 35 سؤالا في مستوى الطالب المتوسط و15 سؤالا من خارج المنهج، مؤكدًا أن المجمل جيد.
فيما أشار سعيد كمال، طالب، إلى أن امتحان التاريخ كان يحتاج إلى تركيز ووقت إضافي حيث تضمن غموض، وتحتاج إلى إلمام كامل بالأحداث والفصول، مبينًا أنه من الكتاب المدرسي وانه كان يحتاج إلى وقت إضافي.
وشهد محيط اللجان في قنا، استعداد الطلاب لدخول اللجان الامتحانية، وتأمين من أفراد الشرطة، مع وضع حواجز أمنية لتأمين دخول الطلاب، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية على بوابات المدرسة والتأكيد على عدم حمل الهاتف المحمول وارتداء الكمامات.
فيما تسلمت لجان سير امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، منذ قليل، قليل صناديق أسئلة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وأوراق البابل شيت، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.
فيما تابعت غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم بقنا صباح اليوم، وصول أسئلة الامتحان إلى المدارس، قبل انطلاق الامتحان، لانطلاقه في الوقت المحدد دون تأخير للطلاب.
وكان الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، واتخذت إجراءات حاسمة وحازمة لانضباط الامتحانات، واتخاذ إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.
وأضاف، أنه على مديري المدارس المخصصة كلجان لامتحان الثانوية العامة بإعداد محضر رسمي تسليم المدارس إلى رؤساء اللجان واستلامها عقب انتهاء الامتحان.
وأشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا هذا العام يبلغ 17 ألفا و128 طالبا وطالبة، منهم 9557 طالبا وطالبة بالقسم العلمي علوم، و1661 طالبا وطالبة علمي رياضة، و5910 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على 60 لجنة عامه بنطاق 9 إدارات تعليمية.

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