"أمهات مصر": امتحان التاريخ بالثانوية العامة جاء في مستوى الطالب المتوسط

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة جاء في مستوي الطالب المتوسط إلى حد كبير، بينما اشتكى البعض الآخر من صعوبته.





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء أمور الطلاب أجمعوا على أن الإمتحان متوسط وبعض الأسئلة تحتاج لوقت للتفكير وتضمن بعض النقاط الصعبة، ولكن في مجمله جيد.





فيما اشتكي بعض أولياء الأمور بالدقهلية والإسماعيلية من صعوبة الامتحان والوقت الغير كافي للإجابة علي جميع الأسئلة التي كانت 50 سؤالا، بينما البعض الآخر أكد سهولة الامتحان.





وطالبت عبير، القائمين علي عملية تفتيش الطالبات علي أبواب اللجان، بضرورة تفتيشهن بطريقة لائقة وبعيدة عن أي أماكن حساسة التي اشتكت منها بعض الطالب.



