تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان مادة التاريخ بالقليوبية

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بمحافظة القليوبية، الذين أدوا امتحان مادة التاريخ، اليوم، حول مستوى الامتحان الذي جاء من وجهة نظرهم متوسطا به بعض الصعوبة في عدد من الأسئلة، معبرين عن أن الامتحان ممكن وصفه بـ"السهل الممتنع".





وأضاف الطلاب، أنهم قاموا بحل الكثير من نماذج الامتحانات في الفترة الأخيرة إلا أنهم فوجئوا أن الامتحان به عدة نقاط صعبة و"تكات" صعبت عليهم الإجابة، مؤكدين أن زمن الامتحان لا يتناسب مع حجم الأسئلة ووصفوا بعض الأسئلة بالصعبة.





فيما انهارت بعض الطالبات أمام مدرسة بنها الثانوية بنات، مؤكدين أن الامتحان بالنسبة لهم كان صعبا ولا يقل صعوبة عن اللغة العربية واللغة الألمانية، التي امتحنوها قبل ذلك، مطالبين بتخفيف الضغوط عليهم ومراعاة أن تكون الامتحانات في مستوى كل الطلاب وليس الطلاب المتفوقين فقط.





فيما أكدت مصادر في غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامه بالقليوبية أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى من الطلاب خاصة بالامتحان، وأن اللجان لم تشهد اي مشكلات قد تعكر صفو أداء الامتحان.





وتابع تابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سير انتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021 م من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم للتأكد من سير الإمتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفورى مع أى حالات اشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد واتخاذ اللازم طبيًا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.





وأكد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة، مشددًا على توفير الامن والسلامة لكل المشاركين في الامتحانات وتأمين اللجان الامتحانية نظرا للجهود المبذولة من القوات المسلحة والدور البارز والفعال للخدمات المقدمة من قوات الأمن لتقديم الراحة والامان لأبنائنا الطلبة والطالبات في الثانوية العامة مع مراعاة توفير جو من الطمأنينة للطلاب للقضاء علي القلق والفزع بداخلهم.



