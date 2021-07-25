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شيخ الأزهر يتضامن مع ضحايا الفيضانات.. ويدعو لمكافحة مخاطر التغير المناخي

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعرب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، عن تضامنه مع الدول والشعوب المتضررة من الفياضات وارتفاع درجات الحرارة التي أودت بحياة المئات خلال الأيام الماضية.

وقال شيخ الأزهر في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» و«تويتر» باللغتين العربية والإنجليزية: إن ما تشهدُه بعض دول العالم من فيضانات أودَتْ بحياة المئات وشردَتْ آخرين، ومن ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في عددٍ من المناطق، هو ناقوسُ خطرٍ يؤكِّد ضرورة التحرك الجاد والحازم لمكافحة مخاطر التغيرِ المناخيِّ، وحماية مستقبل البشرية من هذا الخطر الحقيقي.

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