Advertisements

مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بشنرا ببني سويف

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية شنرا التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية شنرا التابعة لدائرة المركز مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 4 اخرين بحروق من الدرجة الأولي والثالثة وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن الجثة لطفلة وتدعي "ملك.م.ع" 11 سنة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي والمصابين "زيدان.ج.ا" 13 سنة، مصابًا بحروق من الدرجة الأولي باليد والوجه، و"حسام.س.ا" 17 سنة، مصابًا بحروق فى أماكن متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، و"شروق.م.ح" 12 سنة، مصابة بحروق في أماكن متفرقة الجسم من الدرجة الثالثة، وجميعهم مقيمون بقرية شنرا.

وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بقسم الحروق.

أخبار تهمك

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

منذ ساعة و نصف

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 15 ساعة

أول قرار من الزمالك بعد نقل مباراة المحلة للأسكندرية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 22 ساعة

جلاد الشباك يفضل الزمالك على بيراميدز

منذ ساعتين

جالاتا سراي يتطلع لخطف نجم أخر أهلاوي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس الأحد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

جسدهم العلوي عاريًا.. "الداخلية" تكشف كواليس فيديو "نقل العفش" بالغربية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

01:02 م

أول قرار من الزمالك بعد نقل مباراة المحلة للأسكندرية

02:07 م

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

11:18 ص

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان