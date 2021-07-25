مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بشنرا ببني سويف



لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية شنرا التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية شنرا التابعة لدائرة المركز مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 4 اخرين بحروق من الدرجة الأولي والثالثة وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.



وتبين أن الجثة لطفلة وتدعي "ملك.م.ع" 11 سنة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي والمصابين "زيدان.ج.ا" 13 سنة، مصابًا بحروق من الدرجة الأولي باليد والوجه، و"حسام.س.ا" 17 سنة، مصابًا بحروق فى أماكن متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، و"شروق.م.ح" 12 سنة، مصابة بحروق في أماكن متفرقة الجسم من الدرجة الثالثة، وجميعهم مقيمون بقرية شنرا.



وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بقسم الحروق.

