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بعد حصولهم على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو..هند صبري توجه رسالة لشعب تونس

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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حرصت الفنانة هند صبري على تهنئة شعب تونس بمناسبة حصولهم على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، وذلك عبر صفحتها الشخصيه موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هند صبري عدة صورة للاعبين التونسيين، وعلقت عليها قائلة :"أحلى هدية في العيد يهديها أولاد تونس لبلدنا، أولادك ياتونس يجلبون الذهب دائماً". 


والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة هند صبري الدرامية مشاركتها في مسلسل"هجمة مرتدة" وهو بطوله أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبد الله، ماجد زكي، أحمد فؤاد سليم، ومن إخراج أحمد علاء الدين، تأليف باهر دويدار.

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