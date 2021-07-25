السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطالبية

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا إندلع بوحدة سكنية في منطقة الطالبية، غرب المحافظة، اليوم الأحد، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار بشارع محمود هريدي بمنطقة الطالبية.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.





وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وتمكنت من السيطرة على الحريق.





وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.







