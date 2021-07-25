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أمين عام الأطباء: الهجمة غير الأخلاقية على الأطباء ليست في مصلحتنا جميعا

الأحد 25/يوليو/2021 - 02:25 م
أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء
أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء
منى صموئيل
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تقدم الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، بالتحية والتقدير للفريق المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز، لإلتزامهم الصمت التام والعمل في قمة التركيز والمهنية لتوصيل الحالة الصحية لبر الأمان.

وأشار الأمين العام، أن هناك شكوى تم تقديمها للنقابة العامة ضد أحد الأطباء الذي قيل أنه أفشي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنه سيتم عرضها على لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق فيها والنتيجة إما الإحالة إلى الهيئة التأديبية أو الحفظ.

وأكد عبد الحى: "ليس معنى وجود مضاعفات لأي مريض أن هناك خطأ، لأنه غير منطقي ألا تكون هناك مضاعفات وكل المرضى يتعافوا فورًا وهذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم لأن هناك مضاعفات وارد حدوثها، مضيفا أن إرهاب الأطباء بهذه الاتهامات سيجعلهم يحجمون عن التصدى للحالات عالية الخطورة كما يحدث فى بعض الدول مما يحرم هؤلاء المرضى من فرصهم فى العلاج.

وأكد: "الهجمة الشرسة وغير الأخلاقية علي الأطباء في السوشيال ميديا ليست في مصلحة المرضى والطب في مصر".

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