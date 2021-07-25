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دره تهنئ السباح التونسي أحمد أيوب بحصوله علي الميدالية الذهبية
الأحد 25/يوليو/2021 - 01:50 م
آية عبد العزيز
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هنأت الفنانة درة السباح أحمد أيوب الحفناوي الذي حصل علي ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".
كتبت درة منشورًا وعلقت قائلة :" فخورة بابن بلادي المتألق السباح أحمد أيوب الحفناوي الذي نال ميدالية ذهبية في أولمبيات طوكيو في منافسة 400 متر سباحة".
كتبت درة منشورًا وعلقت قائلة :" فخورة بابن بلادي المتألق السباح أحمد أيوب الحفناوي الذي نال ميدالية ذهبية في أولمبيات طوكيو في منافسة 400 متر سباحة".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل " بين السماء والأرض " الذي شاركت فيه رمضان الماضي تأليف إسلام حافظ إخراج ماندو العدل بطولة هاني سلامة ،احمد بدير،سوسن بدر،يسرا اللوزي.
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