دره تهنئ السباح التونسي أحمد أيوب بحصوله علي الميدالية الذهبية





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل " بين السماء والأرض " الذي شاركت فيه رمضان الماضي تأليف إسلام حافظ إخراج ماندو العدل بطولة هاني سلامة ،احمد بدير،سوسن بدر،يسرا اللوزي.

هنأت الفنانة درة السباح أحمد أيوب الحفناوي الذي حصل علي ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".كتبت درة منشورًا وعلقت قائلة :" فخورة بابن بلادي المتألق السباح أحمد أيوب الحفناوي الذي نال ميدالية ذهبية في أولمبيات طوكيو في منافسة 400 متر سباحة".