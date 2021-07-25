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عاجل.. الزمالك يعلن نقل مباراته أمام المحلة إلى الأسكندرية

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:48 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة على ستاد الإسكندرية بدلا من ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل، في تمام السابعة مساء ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

وأعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي إن المباراة تم نقلها إلى ملعب الأسكندرية ولن تقام على ملعب القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة بفارق 9 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

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