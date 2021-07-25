تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة بقيادة مدربه رونالد كومان، منافسه ريال مدريد، يوم 24 أكتوبر القادم في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، في إطار منافسات الجولة ال10 من بطولة الدوري الإسباني.





وستقام المباراة في الكلاسيكو الإسباني بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





وأنهى فريق ريال مدريد الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، بينما أنهى فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، حيث توج أتليتكو مدريد بلقب الليجا 2020/2021.





ويسعى الفريقين لحصد لقب الليجا في الموسم المقبل، خاصة في ظل تراجع نتائج قطبي الكرة الإسباني على المستوى الأوروبي.



