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عبارات تحريضية ودعوات للاعتصام.. أحراز الهارب محمد علي في قضية الجوكر

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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استكملت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة فض أحراز محاكمة محمد علي و102 متهم في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طواريء التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم "الجوكر".

وتضمنت أحراز المتهم محمد علي 8 مقاطع فيديو، وأمرت المحكمة بفض المقطع الأول والمتضمن 28 دقيقة بعنوان "نازلين 20 سبتمبر"، وبتشغيله أمام هيئة المحكمة تبين أنه يحتوى على فيديو للهارب محمد علي متضمنا عبارات تحريضية للنزول في تظاهرات وتجمهرات للإعتداء على القوات واستعمال القوة والعنف وتحريض المواطنين في أنحاء الجمهورية للنزول إلى الميادين.

كما تضمن المقطع الثاني، عبارات تحريضية وتجمهرات وتظاهرات لبعض الأشخاص وحديث للهارب محمد علي، وتضمن المقطع الثالث عبارات تحريضية من الهارب محمد علي منفعلا داعيا المواطنين في جميع المحافظات النزول للشارع.

واستكملت المحكمة فض أحراز القضية، وتضمن المقطع الرابع أيضا عبارات تحريضية حيث يقول المتهم "لو الشعب نزل الشرطة والجيش هيعملوا إيه" بالإضافة لدعوات للمواطنين بالاعتصام.

وحمل المقطع الخامس اسم "أنا مش هسيب القضية" متضمنا عبارات تحريضية وصورا لأشخاص تتظاهر ضد نظام الحكم وأيضا حوارا بين شخصا يبدو أنه مذيع ويسأل المتهم محمد علي عما إذا كان قد تخلى عن موقفه وأيضا عن أن أقواله وعباراته تسببت في خراب بيوت كثيرة، ويرد المتهم محمد علي "أنا هعمل إيه لوحدي".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

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الكلمات المفتاحية

محاكمات قضية الجوكر حوادث الهارب محمد علي

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