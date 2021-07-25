نتيجة الدبلومات الفنية 2021.. تعرف على موعد ظهورها ورابط الحصول عليها

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. ننشر لكم في السطور التالية، موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021، ورابط الحصول عليها، حيث يطمئن الطلاب على مستواهم التعليمي





موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الاعلان عنها خلال الأسبوع الجارى، ومن المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عقب انتهاء أعمال التجميع ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2021، عبر الموقع الرسمى للوزارة هنا ؛ حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته برقم الجلوس، كما سيتم إرسال النتائج إلى المدارس يستطيع الطالب الحصول عليها من المدرسة، ويتم إعلانها إلكترونيا عبر بوابة التعليم الفنى بموقع وزارة التربية والتعليم.