بلاغ يتهم إيمان البحر درويش بالاساءة إلى مؤسسات الدولة والتحريض ضد الشرطة المصرية



تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا صباح اليوم ببلاغ إلى المستشار النائب العام قيد تحت رقم 85285 لسنة 2021، أتهم فيه إيمان البحر درويش بالاساءة الي مؤسسات الدولة والتحريض ضد الأجهزة الامنية وتعمده نشر أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام ونشر الفوضى والاضطرابات داخل البلاد.



ونص محمود فى بلاغه المقدم أن إيمان البحر درويش دأب خلال الفترة الأخيرة على نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها حيث نشر بتاريخ 2372021 فيديو عبر صفحته الشخصية على مواقع التواص الاجتماعي ( الفيسبوك ) أساء من خلاله وبإشارات خارجة يعاقب عليها القانون للاجهزة الامنية، وتعمد من خلال هذا الفيديو الذي انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها المواقع الاخوانية الداعمة للتنظيم الاخواني الارهابي، نشر أخبار كاذبة بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي متهماً مؤسسات الدولة باتهامات كاذبة وملفقة حول إدارتها للمفاوضات حول هذا الشأن، وذلك بغرض إثارة الفوضى والاضطرابات داخل البلاد من خلال اتفاقات مسبقة مع قيادات إخوانية هاربة.



وأشار في بلاغه أن إيمان البحر درويش له اتصالات عديدة بجهات معادية للدولة المصرية على رأسها جماعة الاخوان الارهابية التي تسعى الي اثارة الفوضى في البلاد، وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري.



وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار امر ضبط واحضار المقدم ضده البلاغ إيمان البحر درويش لارتكابه الجرائم المنوه عنها بالبلاغ، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.