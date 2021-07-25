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طلاب ثانوي بالإسكندرية يشتكون من صعوبة امتحان التاريخ.. صور

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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سادت حاة من الحزن والغضب الشديد بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بسبب صعوبة مادة التاريخ.
وعبر الطلاب عن صعوبة الإمتحان، حيث أنه لم يأتي في مستوى الطالب المتوسط، حيث شمل أسئة وصفوها بالمعقدة والتي كلفتهم تركيز شديد ووقت طويل مما أثر على إجابتهم في باقي الأسئة، خاصة أن الوقت لم يكن كافيا للإنتهاء من الإجابة على 50 سؤالا.
وأضاف، أن الامتحان يحتاج إلى الطالب المتميز، مع وجود أسئلة صعبة وتحتاج إلى وقتا أطول للإجابة، في الوقت الذي تسهد فيه اللجان صعوبة بالغة في الرقابة والتعامل مع الطلاب.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان "التاريخ" بإجمالي 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالي 225 طالبًا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة

وكانت قد نبهت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الوزارة، مؤكدة أهمية دور المراقبين في اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المُسلَّم من الوزارة، ولم يحدث فيه أي نوع من التعديل، حيث يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان.

وأوضحت الوزارة أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، علمًا بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقًا لاستكمال الامتحان.

وأكدت الوزارة السماحَ للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي فقط دون أي إضافات ورقية أو مَلازم ولكن يسمح بملاحظات الطالب المدونة بالكتاب.
طلاب ثانوي بالإسكندرية يشتكون من صعوبة امتحان التاريخ.. صور
طلاب ثانوي بالإسكندرية يشتكون من صعوبة امتحان التاريخ.. صور
طلاب ثانوي بالإسكندرية يشتكون من صعوبة امتحان التاريخ.. صور
طلاب ثانوي بالإسكندرية يشتكون من صعوبة امتحان التاريخ.. صور
طلاب ثانوي بالإسكندرية يشتكون من صعوبة امتحان التاريخ.. صور
طلاب ثانوي بالإسكندرية يشتكون من صعوبة امتحان التاريخ.. صور

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